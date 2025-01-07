(CNN) -- نقلت الإدارة الأمريكية 11 معتقلا يمنيا من سجنها العسكري في خليج غوانتانامو في كوبا إلى سلطنة عُمان، مما يمثل نقلًا آخر للمعتقلين في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس جو بايدن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أبلغ الكونغرس بنيته نقل المعتقلين إلى سلطنة عُمان في سبتمبر/ أيلول 2023، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وفي الأسابيع الأخيرة، نقلت الولايات المتحدة أيضا 4 معتقلين آخرين إلى كينيا وماليزيا وتونس.

ووفقا لبيان لمنظمة ريبريف غير ربحية لحقوق الإنسان والقانون، فإن واحدا على الأقل من الرجال الذين تم نقلهم هذا الأسبوع - خالد أحمد قاسم - لم يُتهم بارتكاب جريمة قط، وكان محتجزا في غوانتانامو لأكثر من 20 عاما، وخلال احتجازه "تعرض لتعذيب شديد وسوء معاملة، في البداية في قاعدة باغرام الجوية، ثم قندهار وغوانتانامو، بما في ذلك الضرب والحرمان من النوم والعزلة الشديدة والتعرض لدرجات حرارة متجمدة والوقوف القسري وغيرها من الأوضاع المجهدة".

وقال توم ويلنر، أحد أعضاء الفريق القانوني لقاسم، في بيان الاثنين: "نحن ممتنون لإدارة بايدن لإتمام هذا النقل، ونحن سعداء للغاية لأن خالد رجل حر، لكن يجب ألا ننسى أبدا الظلم المروع الذي تعرض له".

وفي حين حددت إدارة بايدن هدفا في وقت مبكر من ولايتها لإغلاق خليج غوانتانامو، إلا أن إدارته لم تقم إلا بعملية محدودة نحو هذه الغاية.

ومؤخرًا، أعادت محكمة الاستئناف العسكرية النظر في صفقات الإقرار بالذنب لـ3 من المتهمين بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بما في ذلك العقل المدبر للهجمات المشتبه به خالد شيخ محمد، بعد أن حاول وزير الدفاع الأمريكي التدخل ورفض الصفقات.