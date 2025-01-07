لبنان يعلن عزمه ترحيل عبدالرحمن يوسف إلى الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، عزمها ترحيل الشاعر والمعارض المصري عبدالرحمن يوسف، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات.

وقال وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، إن "مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف – الذي يحمل الجنسية التركية - لدى عودته من سوريا.

كانت هناك حالة من الجدل حول مقطع فيديو صوّره عبدالرحمن يوسف في المسجد الأموي خلال زيارته إلى دمشق، بعد انهيار نظام بشار الأسد. واحتوى المقطع تصريحات له اُعتبرت مسيئة إلى مصر ودول خليجية.

وطالبت أسرة عبدالرحمن القرضاوي ومؤسسات حقوقية الحكومة اللبنانية، بوقف قرار تسليمه إلى مصر أو الإمارات.

وأوضح محاميه محمد صبلوح، في تصريحات صحفية، أن السلطات اللبنانية أبلغته بوجود حكم غيابي ضده في مصر، فضلا عن طلب توقيف من الإمارات.