نشر الأربعاء ، 08 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدرجت الإمارات العربية المتحدة 19 فردًا وكيانًا على قوائم الإرهاب المحلية، "لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وأفادت وام، الأربعاء، بأن "القرار رقم (1) لسنة 2025م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فردًا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية".

وقالت الإمارات إن القرار صدر من أجل "استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر".

بموجب القرار، تضم قائمة الأفراد :

1 - يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.

2 - سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا/ الإمارات.

3 - إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد/ الإمارات.

4 - إلهام عبد الله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.

5 - جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.

6 - خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.

7 - عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.

8 - حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية: الإمارات.

9 - عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.

10 - علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.

11 - محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.

وطال القرار 8 كيانات متواجدة في المملكة المتجدة :

1 CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD -

2 IMA6INE LTD -

3 WEMBLEY TREE LTD -

4 WASLAFORALL -

5 FUTURE GRADUATES LTD -

6 YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE -

7HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED -

8 - NAFEL CAPITAL