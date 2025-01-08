نشر الأربعاء ، 08 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN)-- أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق أن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع السلطات الحالية في سوريا، وأكدوا دعم واشنطن للانتقال السياسي الشامل والتمثيلي في البلاد.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية في منصة إكس، تويتر سابقًا: "تواصل المسؤولون الأمريكيون مع السلطات المؤقتة في دمشق مجددًا وأكدوا دعم الولايات المتحدة لانتقال سياسي شامل وتمثيلي".

وأردفت سفارة واشنطن بالقول إن المسؤولين "ألقوا الضوء على إصدار الترخيص العام رقم 24 لدعم الشعب السوري في سعيه لإعادة بناء حياته وبلاده".

وكان وفد أمريكي بقيادة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف بزيارة دمشق في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي والتقى بقائد الغدارة الحالية، أحمد الشرع.