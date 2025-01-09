(CNN) – تعهد الرئيس اللبناني المنتخب، جوزاف عون، بالتأكيد على حق الدولة اللبنانية بـ"احتكار السلاح" وشدد على ضرورة منع تهريب المخدرات، واستعرض رؤيته الداخلية والخارجية للعهد الجديد الذي بدأ الخميس بانتخابه لهذا المنصب.

وقال عون في كلمته الأولى بعد انتخابه، أمام البرلمان اللبناني: "عهدي التأكيد على حق الدولة باحتكار حمل السلاح".

وشدد الرئيس الرابع عشر للبنان على ضرورة منع "تهريب أو تجارة المخدرات" ومنع انتشار ما وصفها بـ"البؤر الأمنية" و"التدخل في القضاء"، وأوضح ضرورة "عدم التدخل في القضاء" مؤكدا ألا "محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد".

وتعهد عون بإعادة إعمار ما دمرته الحرب مؤخرا بين إسرائيل وحزب الله، وبمناقشة "استراتيجية دفاعية لتمكين الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الاسرائيلي ورد عدوانه"، على حد قوله.

كما أكد عون على أنه يتعهد بعدم توطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان "حفاظا على حق العودة" و"تثبيتا لحل الدولتين"، حسب قوله، مشددا على ضرورة أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

خارجيا تعهد الرئيس اللبناني المنتخب بإقامة "أفضل العلاقات مع الدول العربية انطلاقا من أن لبنان عربي الانتماء والهوية" وتعهد بإقامة "شراكات استراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وشمال إفريقيا" و"منع أي تآمر على أنظمتها وسيادتها".

وتعهد عون أيضا بإجراء حوار "جدي وندي" مع الإدارة السورية الجديدة لحل القضايا العالقة بما فيها "احترام سيادة واستقلال كلا البلدين وضبط الحدود في الاتجاهين وعدم التدخل فسي الشؤون الداخلية لأي من البلدين وملف المفقودين وحل مسألة النازحين السوريين لما لها من تداعيات وجودية على الكيان اللبناني"، حسب قوله.

وحصد جوزاف عون 99 صوتا خلال الدورة الثانية من جلسة البرلمان اللبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد بعد أكثر من عامين على شغور المنصب.