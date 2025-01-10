إيران تعلن انتحار مواطن سويسري مسجون بقضايا تجسس

(CNN)-- توفي مواطن سويسري ألقي القبض عليه واتهم بالتجسس في إيران، منتحرا في السجن، الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة ميزان أونلاين، وهي وكالة أنباء تابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وقال رئيس قضاة محافظة سمنان الإيرانية، بحسب ما نقله موقع "ميزان أونلاين"، إنه "تمت مراجعة جميع الأدلة والوثائق من المكان الذي كان يحتجز فيه هذا الشخص، ومن الواضح بحسب الوثائق أنه انتحر".

وقضية هذا المواطن السويسري، الذي لم يتم الكشف عن هويته، "كانت قيد المراجعة والمعالجة" بعد اعتقاله بتهمة التجسس، بحسب موقع ميزان أونلاين، في حين أكدت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية (FDFA) وفاة مواطن سويسري في إيران.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الخميس إن "السفارة السويسرية في طهران على اتصال بالسلطات المحلية لتوضيح ملابسات الوفاة في أحد السجون الإيرانية".

من جهته قال رئيس المحكمة العليا، بحسب ما نقله موقع ميزان أونلاين، إن المواطن السويسري، المحتجز في سجن سمنان، طلب من زميله في الزنزانة صباح الخميس بالتوقيت المحلي أن يقدم له الطعام من بوفيه السجن، مضيفا أن "هذا السجين استغل الوقت الذي بقي فيه وحيدا في الزنزانة" وانتحر.

وقال رئيس قضاة محافظة سمنان الإيرانية إن "مسؤولي السجن تحركوا على الفور لإنقاذ هذا الشخص، لكن الجهود المبذولة لإنقاذه باءت بالفشل".

ويشار إلى أن سجن سمنان يقع على بعد حوالي 190 كيلومترًا (118 ميلاً) شرق العاصمة الإيرانية طهران.