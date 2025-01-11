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مصر تؤكد رفضها أي تواجد عسكري من خارج الدول المتشاطئة على البحر الأحمر

الشرق الأوسط
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مصر تؤكد رفضها أي تواجد عسكري من خارج الدول المتشاطئة على البحر الأحمر
Credit: facebook.com/MFAEgyp

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، السبت، أن أمن البحر الأحمر قاصر فقط علي الدول المتشاطئة، ولا نقبل بأى تواجد عسكرى به.

كما شدد وزير خارجية مصر خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الإريتري، عثمان صالح، والصومالي أحمد فقي، في القاهرة، السبت، أن "مصر والصومال وإريتريا اتفقوا علي التزام الدول الثلاث علي وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه."

وأوضح بدر عبدالعاطي أنه "تم التوافق مع نظيريه الصومالي والإريترى على دعم وحدة وسيادة الصومال، وتقديم كل الدعم الممكن من مصر وإريتريا لبسط سيطرتها علي كامل التراب الصومالي".

وأضاف وزير خارجية مصر أنه وجه الشكر للصومال وإريتريا لدعمهما المرشح المصرى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وفي غضون ذلك، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، السبت، على رفض مصر للتصرفات "الأحادية" فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إن وزير الخارجية المصري استقبل جوزيف موم مجاك وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان وسفير جنوب السودان السابق بمصر، لتوديع سفير جنوب السودان بمناسبة انتهاء مهام عمله في القاهرة.

وأضافت الوزارة أن "عبدالعاطي هنأ الوزير الجنوب سوداني على توليه منصبه الجديد، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين".

وأشار وزير خارجية مصر إلى أن "مصر كانت الدولة الثانية التي تعترف بجمهورية جنوب السودان فور استقلالها عام 2011، وأن مصر طالما قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات من أهمها الري والموارد المائية والكهرباء فى إطار تحقيق المصالح المشتركة"، بحسب بيان الوزارة. 

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