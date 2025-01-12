دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، مقطع فيديو يظهر خلال قيام عناصر بالأمن بملابس رسمية ومدنية وعدد من السيارات بمداهمة مزرعة فارهة وإلقاء القبض على صاحبها المطلوب للأمن.

مقطع الفيديو نشرته الداخلية الكويتية في تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) وقالت في بيان: "في إطار جهود ضبط الخارجين عن القانون وملاحقة المطلوبين، تمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ممثلة بمباحث تنفيذ الأحكام الجنائية، وقوة ضبط المحكومين في قسم البحث والمتابعة لمحافظتي الأحمدي والجهراء، من ضبط أحد المحكومين بقضية تزوير الجنسية الكويتية، فجر اليوم السبت والذي كان هارباً ومتوارياً عن الأنظار منذ عام 2021، حيث كان يتلقى دعماً من قبل أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين في ذلك الوقت الأمر الذي ساهم في تأخر ضبطه، والذي ترتب على قضيته سحب الجنسية منه في عام 2024 وفقاً للمادة (21) من قانون الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن عدد (64) شخصاً ممن اكتسبوها معه بالتبعية".

وتابعت: "حيث أن المتهم كان مختبئاً في مزرعته بمنطقة الوفرة، كما جهّز ممراً سرياً يبدأ من غرفة نومه، مروراً بالمسبح، وصولاً إلى منهول يقود إلى خارج أسوار منزله في المزرعة، بهدف تسهيل عملية هروبه، وخلال عملية ضبط المتهم، حاول الهروب واختبأ داخل ورشة عمل في المزرعة، حيث تمت السيطرة عليه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وشددت الداخلية في بيانها على "عزمها الحازم في ملاحقة المخالفين والمتورطين في قضايا تهدد أمن واستقرار البلاد، ودعت الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لضمان الحفاظ على أمن المجتمع".