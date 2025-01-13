(CNN) -- صرح مصدر مطلع على محادثات وقف إطلاق النار في غزة، والتي تبدو قريبة من تحقيق انفراجة، لشبكة CNN، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هو الحافز "الوحيد" لإسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع "حماس".

وقال المصدر: "ترامب... ترامب وحده هو الحافز"، وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "يريد أن يبقى قريبا من ترامب".

وتابع المصدر: "هناك صورة أكبر هنا يريد (نتنياهو) تحقيقها. وكما تعلمون، البقاء على نفس الخط مع ترامب أمر مهم. هذا كل ما في الأمر".

وأشار المصدر إلى أنه حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 20 يناير/كانون الثاني عندم يؤدي ترامب القسم كرئيس، يجب أن تكون هناك "خطة عمل" بحلول ذلك التاريخ.