(CNN) -- يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في الحرب بين إسرائيل وحماس أصبح الآن في الأفق، فيما يمثل أول علامة حقيقية على التفاؤل الجاد داخل إدارة بايدن منذ شهور، وفقًا لمصادر مطلعة على القضية لشبكة CNN.

وبينما واصلوا التأكيد على أن المسؤولين سيظلون حذرين حتى تسفر المفاوضات عن اتفاق نهائي لإنهاء الصراع في غزة، اعتبارًا من الاثنين، وقالت المصادر إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه من الممكن جدًا الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في الأيام الأخيرة المقبلة من ولاية الرئيس جو بايدن في منصبه.

وقالت مصادر أخرى لشبكة CNN إن إسرائيل وحماس والوسطاء يعملون على اللمسات الأخيرة لصفقة وشيكة.

وقال مسؤول في حركة حماس لشبكة CNN: "الآن تتم مناقشة المسودة النهائية من قبل الطرفين، ويقوم كل طرف بإبلاغ الوسطاء بموقفه".

وقال مصدر آخر إن "جميع العقبات الكبرى (التي تحول دون التوصل إلى اتفاق) تم حلها".

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فينر لشبكة CNN في وقت سابق من الاثنين إن "تقدمًا كبيرًا قد تم تحقيقه". وقال أيضا: "لن أجلس هنا وأقدم توقعات - لقد كان هذا متوقعًا منذ فترة طويلة... في الأساس، نعتقد أن هناك تقدمًا يتم تحقيقه. هناك صفقة على الطاولة يجب على حماس قبولها".

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول في حماس صباح الإثنين إن الحركة “قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق” مع إسرائيل.

كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار عن حدوث تقدم، قائلا الاثنين إن إسرائيل تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجارية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وإنه “تم إحراز تقدم".

وقال ساعر في مؤتمر صحفي في القدس: "تريد إسرائيل صفقة رهائن. تعمل إسرائيل مع أصدقائنا الأمريكيين من أجل التوصل إلى صفقة رهائن، وسنعرف قريبًا ما إذا كان الجانب الآخر يريد نفس الشيء".

وقال المسؤول في حماس لشبكة CNN إن هناك العديد من نقاط الخلاف.

وتشمل مطالب حماس انسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق من الأرض على طول الحدود بين مصر وغزة، والالتزام بوقف إطلاق نار دائم بدلاً من وقف مؤقت للعمليات العسكرية التي جاءت ردا على هجمات شنتها حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

ولا يزال الخلاف قائمًا أيضًا حول المنطقة العازلة التي تقترحها إسرائيل داخل غزة لتمتد على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع مع إسرائيل. فقال المسؤول إن حماس تريد عودة المنطقة العازلة إلى حجمها قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو 300-500 متر من خط الحدود، بينما تطلب إسرائيل عمقًا أكبر بكثير يصل إلى 2000 متر.

وقال المسؤول: "نعتقد أن هذا يعني أن 60 كيلومترا من قطاع غزة ستظل تحت سيطرتهم، ولن يعود النازحون إلى ديارهم".

وبالإضافة إلى هذه المطالب الرئيسية، قال مسؤول حماس إن المفاوضين يعملون على وضع تفاصيل محددة للإفراج عن السجناء الفلسطينيين وخرائط تغطي المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية.

وقال مسؤول حماس لشبكة CNN في وقت سابق إن رد إسرائيل على نقاط الخلاف التي أثارتها حماس في التوصل إلى اتفاق كان "إيجابيا في الغالب".

وقال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، لشبكة CNN بشكل منفصل الاثنين إنه سيسافر إلى الدوحة لتقديم المشورة للمفاوضين بشأن قائمة المعتقلين الذين سيتم إطلاق سراحهم "في حال تحقق الاتفاق".

لكن النبرة المتفائلة خففها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال الاثنين إن اتفاق وقف إطلاق النار والرهائن المحتمل سيكون "كارثة" للأمن القومي الإسرائيلي. وفي منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وصف سموتريتش الاتفاق بأنه “صفقة استسلام” ستشمل إطلاق سراح من وصفهم بـ“الإرهابيين” و”تذويب” إنجازات الحرب.

الاثنين، أرسل 10 أعضاء من حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أعربوا فيها عن قلقهم بشأن اتفاق محتمل وأكدوا على عدم تجاوز ثلاثة "خطوط حمراء". وقال أعضاء الكنيست إن إسرائيل لا ينبغي أن تعتمد على الآخرين من أجل الأمن، ويجب إعادة جميع الرهائن ومنع العودة الجماعية إلى شمال غزة في أي إطار للتوصل إلى اتفاق.

ويواجه نتنياهو، الذي التقى مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، السبت، ضغوطًا من الإدارتين الأمريكية الحالية والقادمة للتوصل إلى اتفاق.

وقالت مصادر لشبكة CNN إن ويتكوف ومنسق بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك، اللذان يتواجدان حاليًا في المنطقة، كانا يعملان معًا في الأيام الأخيرة مع وسطاء لمحاولة حل بعض نقاط الخلاف المتبقية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار. كما أجرى المبعوثان الأمريكيان مكالمات هاتفية مشتركة مع نتنياهو.

وفي الوقت نفسه، كان مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان في مشاورات وثيقة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك ديفيد بارنيا، ورئيس وزراء قطر، يوم الاثنين، وفقًا لمصادر.

وقال مصدر مطلع على محادثات وقف إطلاق النار والرهائن لشبكة CNN الاثنين إن ترامب هو الحافز لإسرائيل لإبرام صفقة مع حماس. وقال المصدر إن نتنياهو "يريد البقاء قريبًا من ترامب".