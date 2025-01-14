الكويت.. حكم بحبس وزير الداخلية السابق طلال الخالد 14 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة الوزراء في الكويت، الثلاثاء، بحبس وزير الدفاع والداخلية السابق، الشيخ طلال الخالد، بالحبس 14 عامًا مع الشغل والنفاذ وعزله من الوظيفة، في قضية "اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية"، بحسب صحف محلية.

وألزمت المحكمة الشيخ طلال الخالد برد قرابة 10 ملايين دينار (32.4 مليون دولار) وتغريمه 20 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار)، إضافة إلى مصادرة السيارات محل نظر المحكمة، في قضيتين منفصلتين ترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية.

في حين قضت المحكمة بحبس وافد، المتهم الثاني في قضية وزارة الدفاع، لمدة 4 سنوات أيضًا، وتغريمه 294 ألف دينار (952 ألف دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

كان الشيخ طلال الخالد نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، في الفترة ما بين 9 مارس/آذار 2022 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قبل تعيينه نائبًا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية حتى 17 يناير/كانون الثاني 2024.