وزير خارجية سوريا يكشف موعد زيارته إلى تركيا ويشيد بدورها

(CNN) – أعلن وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال، أسعد الشيباني، الثلاثاء، أنه يعتزم زيارة تركيا الأربعاء، في أول زيارة له إلى الجارة الشمالية لبلاده.

وكتب الشيباني عبر "إكس"، تويتر سابقا: " سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية".

وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن تركيا " لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاما".

وكانت أول زيارة للشيباني بعد توليه حقيبة الخارجية إلى السعودية، في حين كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أول وزير خارجية يزور دمشق بعد سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول والتقى حينها بقائد القيادة الحالية، أحمد الشرع.