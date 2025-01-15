(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن المفاوضين ينتظرون الكلمة الأخيرة من حركة "حماس" بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين.

وأضاف بلينكن، في تصريحات بالمجلس الأطلسي للأبحاث: "لقد أصبح الأمر أقرب مما كان عليه من قبل، ولكننا ننتظر الكلمة الأخيرة من حماس بشأن قبولها، وحتى نحصل على هذه الكلمة، سنظل على حافة الهاوية".

وتابع أن "الإجابة النهائية من حماس يمكن أن تأتي في أي وقت، قد تأتي في الساعات المقبلة، ويمكن أن تأتي في الأيام المقبلة، وهذا ما نبحث عنه".

وأردف: "لكن ما فعلناه خلال الأسابيع الماضية وخاصة خلال الأيام الماضية، جعل الأمر واضحا، والصفقة موجودة".

وقال مسؤول مصري، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن "حماس" لم ترد بعد على مسودة الاتفاق.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن المسودة تمت مشاركتها مع "حماس" ومسؤولين إسرائيليين.