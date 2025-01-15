(CNN) -- قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الثلاثاء، إن بلاده "لم تخطط أبدا" لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال الحملة الرئاسية العام الماضي.

ورد بيزشكيان، في مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية عندما سئل عن التخطيط لاغتيال ترامب: " لم يحدث أبدا بأي حال من الأحوال".

وعندما سئل عما إذا كانت إيران على استعداد للوعد بعدم وجود محاولة لاغتيال ترامب، قال بيزشكيان، "منذ البداية لم نحاول أبدا القيام بذلك".

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عن اتهامات في مؤامرة إيرانية مزعومة لقتل ترامب قبل الانتخابات الرئاسية.

وكما ذكرت شبكة CNN، وفقا لوثائق المحكمة، طلب المسؤولون الإيرانيون من فرهاد شاكري، 51 عاما، في سبتمبر/ أيلول مراقبة واغتيال ترامب.

وقالت وزارة العدل إن شاكري لا يزال حرا طليقا في إيران.