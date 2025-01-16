دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- روّجت حسابات في منصة إكس (تويتر سابقًا) مقطع فيديو يزعم إطلاق مقاتلي الإدارة الحالية في سوريا النار على أشخاص من طائفة العلويين.

وأظهر المقطع شخصًا يطل من نافذة سيارة بينما يطلق النار في اتجاه مجموعة من الأطفال، بينما تتعالى أصوات آخرين بالضحك في خلفية المشهد.

إحدى الرويات المرافقة للفيديو المتداول كانت تقول إن "مرتزقة هيئة تحرير الشام يطلقون النار على المواطنين السائرين. هكذا يسلي عناصر هيئة تحرير الشام أنفسهم بإرهاب المواطنين. لاحظوا الأطفال في الفيديو".

وزعمت الرواية أن الفيديو جرى تصويره في "المناطق الساحلية الجبلية التي يسكنها العلويون".

أحد المنشورات التي احتوت السياق المضلل للفيديو المتداول

عندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو وجد أن الحادثة وقعت قبل 5 سنوات على الأقل ولم تقع في سوريا.

ورغم عدم وجود سياق واضح للفيديو، أوردت قناة "الرافدين" في 11 أبريل/نيسان 2019، أن "شخصًا يقوم بإرهاب أطفال باستخدام مسدس "صوتي" في إحدى محافات العراق.

في ذلك الوقت، نشرت صفحات عراقية على فيسبوك نفس الفيديو، قائلة: "شخص يرمي الطلق الخلب على الأطفال يرعبهم من أجل الضحك... شارك المنشور إنشاء الله ينكمش".

بعد إطاحة فصائل المعارضة المسلحة بنظام بشار الأسد، سرت مخاوف من تداعيات محتملة على الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس السابق. بينما حاولت إدارة العمليات العسكرية، التي يقودها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) بث رسائل طمأنة.

في هذه الأثناء، ذكرت منشورات أن انتهاكات وقعت بحق العلويين، لم يتسن لـCNN التحقق منها بشكل مستقل.