(CNN) -- طلب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"عدم الخوف"، قائلاً إن الأولوية هي تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف لابيد، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، الخميس: "أقول لبنيامين نتنياهو، لا تخف، ستحصل على كل أمان الذي تحتاجه لإبرام صفقة الرهائن، وهذا أكثر أهمية من أي خلاف كان لدينا من قبل".

وجاءت رسالة لابيد إلى نتنياهو بعد وقت قصير من تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بسحب حزبه من الائتلاف الحاكم في إسرائيل إذا تم تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

وكما جاء ذلك بعد أن دعا حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدد بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في بيان، إلى "عودة إسرائيل إلى الحرب من أجل تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن فور انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة" للبقاء في الحكومة.

وإذا انسحب حزبا سموتريتش وبن غفير من الائتلاف الحاكم لنتنياهو، فقد تنهار الحكومة.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي، تتوقع الحكومة الإسرائيلية إجراء تصويت كامل على الاتفاق السبت، وأضاف أن مجلس الوزراء الأمني ​​الأصغر سيجتمع الجمعة للتصويت على الاتفاق.