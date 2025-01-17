دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ 3 أحكام بالإعدام في 3 قضايا منفصلة منها لوافد مصري أقدم على قتل مواطن سعودي في منطقة مكة المكرمة، كاشفة تفاصيل القضايا.

وقالت الداخلية في بيان: "أقدم سيد صبحي الدين سيد موسى - مصري الجنسية - على قتل عبدالله بن محمد بن صالح آل عصمان - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحُكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الخميس بتاريخ 16 / 7 / 1446هـ، الموافق 16 / 1 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة".

وفي قضية ثانية، قالت الداخلية السعودية: "أقدم إسماعيل محمد حسين آدم - سوداني الجنسية - على قتل / سويحل بن مطلق بن ملفي البقمي - سعودي الجنسية -، وذلك بخنقه، مما أدى إلى وفاته، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذِ ما تقرر شرعًا، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / إسماعيل محمد حسين آدام - سوداني الجنسية - يوم الخميس بتاريخ 16 / 7 / 1446هـ، الموافق 16 / 1 / 2025م بمنطقة الرياض".

وفي قضية ثالثة منفصلة، قالت الداخلية: " أقدم دخيل الله بن جلباخ بن سالم الرويلي - سعودي الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الخميس 16 / 7 / 1446هـ، الموافق 16 / 1 / 2025م بمنطقة الجوف".

وأضافت الداخلية في بياناتها: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".