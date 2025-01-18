محمد بن زايد يتلقى اتصالا من أحمد الشرع.. وهذا ما بحثاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرى قائد الإدارة الحالية في سوريا، أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد "تناول فيه الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الجمعة.

وأضافت "سانا": "شدد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة".

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنه جرى خلال الاتصال "بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد "جدد تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة".