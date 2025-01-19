دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الحرس الثوري الإيراني، السبت، صورًا لأجزاء من إحدى قواعد القوات البحرية تحت الأرض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ونقلت الوكالة عن دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري أن قائد الحرس الثوري حسين سلامي، "تفقد الجهوزية العسكرية لإحدى المدن التي يتم فيها تخزين القطع البحرية الهجومية التابعة لبحرية الحرس الثوري، وذلك برفقة قائد هذه القوة".

وقالت إرنا إن "تلك القواعد تقع في أعماق الأرض، وتشكل مكانًا آمنًا لحفظ القطع البحرية الهجومية، وقد تم لأول مرة بث عدد من الصور لواحدة منها".

ونشرت وكالة أنباء إسنا شبه الرسمية لقطات مصورة للقاعدة.

وقال قائد الحرس الثوري، خلال الحدث، إن "القوات البحرية للحرس الثوري أصبحت قادرة على خوض الحرب القريبة بالإضافة إلى الحرب من بعيد والحرب عبر حلقات الدفاع المتعددة بأسلوب هجومي واستراتيجي"، حسبما أوردت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية.

وأشار سلامي إلى أن "المجمع الذي زرناه اليوم برفقة قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني هو واحد من العديد من المجمعات التي تحافظ على أنظمة الحرس الثوري الإيراني. سفن الهجوم والصواريخ والألغام التابعة للبحرية."

وأضاف: "قدرات القتال لهذه الزوارق والأنظمة الصاروخية المثبتة عليها تضاف إلى العديد من الزوارق القتالية... وقاذفات الصواريخ وغيرها من الإمكانيات العسكرية المتمركزة في الجزر والسواحل المطلة على الخليج" ومضيق هرمز.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: "كما قلت أثناء تفقدي لقاعدة الصواريخ للقوات الجوفضائية أن أنفاق تخزين القطع البحرية والصواريخ لدينا هي عديدة وواسعة لكننا ما زلنا نعاني من ضيق وقلة الأمكنة لتخزين هذه القدرات في داخل المنشآت".