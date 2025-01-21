تركيا: 10 قتلى و32 جريحا بحريق اندلع في فندق بمنتجع للتزلج

نشر الثلاثاء ، 21 يناير / كانون الثاني 2025

وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا في تصريحات سابقة

(CNN)-- قال مسؤولون أتراك إن حريقا اندلع في فندق بمنتجع للتزلج في شمال غرب تركيا، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، وإصابة 32 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا إن الحريق اندلع ليلا في مطعم فندق في منتجع كارتال كايا في محافظ بولو.

وقال محافظ ولاية بولو عبدالعزيز آيدن لوكالة "الأناضول" الحكومية إن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما بعد القفز من المبنى في حالة ذعر.

وأضاف آيدن إن الفندق كان يستضيف 234 نزيلا.

وأظهرت صور تلفزيونية سقف الفندق والطوابق العلوية مشتعلة. ولم يعرف سبب الحريق على الفور.

وقال مكتب آيدن إن 30 شاحنة إطفاء و28 سيارة إسعاف تم إرسالها إلى الموقع.