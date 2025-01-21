دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الاثنين، إنها نقلت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهاني الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة تنصيبه مجددا لرئاسة الولايات المتحدة، مؤكدة تمنيات القيادة السعودية له بـ"النجاح والتوفيق" في مهامه.

ونشرت السفيرة السعودية، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورا لحضورها الحفل، وذكرت في منشور إلى "أهمية العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين"، وأضافت: "مر ما يقرب من 80 عامًا منذ أن التقى الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بالرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت في فبراير/ شباط ١٩٤٥، حيث تم وضع الأسس لعلاقات متينة بين البلدين الصديقين، ومنذ ذلك الحين، نجحت الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في تعزيز الأمن والسلام وتجاوز العديد من التحديات السياسية والاقتصادية معا".

وأشارت إلى أن الحكومة السعودية "تتطلع إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت على "عمق العلاقات السعودية الأمريكية، التي تمتد لعقود من الزمن وتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في إطار الشراكة التي تسعى لتعزيز الاستقرار والأمن العالميين".

وكان دونالد ترامب أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

يذكر أن ترامب فاز بولاية رئاسية جديدة بعد فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، نائب الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، في الانتخابات التي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني.