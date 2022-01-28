اليمن.. ألوية العمالقة تعيد تموضعها بعد عملية "إعصار الجنوب"

الشرق الأوسط
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اليمن.. ألوية العمالقة تعيد تموضعها بعد عملية "إعصار الجنوب"
تصوير: رNABIL HASAN / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعادت ألوية "العمالقة" تموضعها في اليمن بعد العملية التي أطلقت عليها "إعصار الجنوب"، الجمعة، حسبما نقل الحساب الرسمي لـ"القوات المشتركة" على موقع تويتر.

وجاء في الخبر الذي نشرته القوات المشتركة أن "العمالقة" أعادوا تموضعهم بعد "نجاح" عملية إعصار الجنوب التي سيطرت القوات فيها على مديرتين في شبوة.

وجاءت عملية إعادة التموضع بعد السيطرة على مديرية حريب وبيجان وتأمين محافظة شبوة، وفقا للخبر الذي نشرته القوات المشتركة.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للعمالقة: "بعد استكمال عملية إعصار الجنوب ألوية العمالقة الجنوبية تعيد تموضعها في شبوة وتبدأ نقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالي".

وتخضو ألوية العمالقة معارك شرسة ضد الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية وتتلقى الإسناد الجوي من طيران التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بمشاركة الإمارات.

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