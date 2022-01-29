البحرين: بدء تنفيذ عقوبات على محكوم عليه "ساعده الحرس الثوري الإيراني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أودعت السلطات البحرينية محكوم عليه السجن، قائلة إنه بمساعدة من الحرس الثوري الإيراني كان "المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس نيابة التنفيذ قوله، السبت، إن "المحكوم عليه في قضايا إرهابية، والذي تم تسليمه مؤخرًا للسلطات البحرينية"، تم إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبات.

وأوضح رئيس نيابة التنفيذ أن المحكوم عليه سينفذ 4 عقوبات بالسجن المؤبد وعقوبة أخرى بالسجن لمدة 10 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن "المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم على تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالعراق".

وأضافت الوكالة أن "المحكوم عليه قد شارك فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية؛ إلى أن هرب إلى إيران واستمر التنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين".

وأفادت الوكالة أن من أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، إضافة إلى العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها أحداث تفجير مركز المعارض.