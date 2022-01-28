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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الخميس، صورا لسفينة "عديمة الهوية" تم اعتراضها في خليج عُمان.

للمرة الثانية خلال 10 أيام، اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية (مونتروز) سفينة صيد عديمة الهوية تنقل مخدرات غير مشروعة بخليج عمان،24 يناير. حيث تم ضبط 150 كغم من"الهيروين"و250 كغم من"الميثامفيتامين"و665 كغم من"الحشيش"، بقيمة إجمالية 18$ مليون⬇️ https://t.co/XKW8nWQoPT https://t.co/PTRQJwV50p

الصور نشرتها القيادة المركزية بالجيش الأمريكي على صفحتها المعرفة بتويتر، قائلة بتعليق: "للمرة الثانية خلال 10 أيام، اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية (مونتروز) سفينة صيد عديمة الهوية تنقل مخدرات غير مشروعة بخليج عمان،24 يناير. حيث تم ضبط 150 كغم من الهيروين و250 كغم من الميثامفيتامين و665 كغم من الحشيش".

وذكرت القيادة المرزية في تغريدتها أن القيمة الإجمالية للمخدرات التي عثر عليها على متن السفينة يقدر بـ18 مليون دولار.

وكانت البحرية الأمريكية والبريطانية قد اعلنتا عن إحباط تهريب شحنات مخدرات ومواد تستخدم في تصنيع الأسلحة، حسبما أعلنتا في بيانات منفصلة، الأحد.