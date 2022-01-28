بمعدل ضربة كل ساعة.. التحالف يعلن عن غارات جديدة على مأرب

دبي، الإمارتت العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تنفيذ 24 ضربة جوية على محافظة مأرب، الجمعة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: "نفذنا (24) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتابع التحالف قائلا: "الاستهدافات دمرت ( 16) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت ( 70) عنصراً إرهابياً"، وفقا لواس.

وكان فد قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة إن إيران تتمسك بدعم الحل السياسي في ظل تصاعد هجمات التحالف على مناطقة عدة في اليمن.