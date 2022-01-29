البرادعي يغرد عن "مسيرة الحرية" في ذكرى "جمعة الغضب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، الجمعة، عبر حسابه على تويتر، صورة له أثناء مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها مصر في يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 والتي أطلق عليها "جمعة الغضب".

وعلق البرادعي على الصورة بجملة: "المشاركة في (مسيرة الحرية) منذ 11 عاما".

كان محمد البرادعي وصف، في تغريدة سابقة، ثورة 25 يناير بأنها "ثورة نبيلة جمعتنا وغيرت وجداننا"، وقال بمناسبة ذكرى الثورة: "رحمة الله على الشهداء وتحية وتقدير لكل من شارك وضحى".

وذكر أن ما وصفها بـ"أخطاء فادحة" كان أهمها "عدم الإتفاق على قيادة للثورة والانقسام حول تسلسل مراحل الفترة الانتقالية، مما نتج عنه انتخابات رئاسية في غياب دستور، تلاها الدخول في معارك صفرية كان الخاسر فيها كل قوى التغيير".

وكانت موجة من الاحتجاجات بدأت ضد نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في 25 يناير عام 2011، وتصاعدت الاحتجاجات بمشركة المزيد من الحشود من مختلف الفئات في 28 يناير، واستمرت لأيام حتى تنحي مبارك في 11 فبراير.

وفي أغسطس/آب 2013، غادر البرادعي مصر، بعد فترة قصيرة من توليه منصب نائب الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، للشؤون الخارجية. وتوجه حينها إلى النمسا دون أن يعد إلى القاهرة منذ ذلك الوقت.