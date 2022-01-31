أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- سيلتقي الرئيس الامريكي، جو بايدن، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة الأمن والازدهار في منطقة الخليج والشرق الأوسط وغيرها من الملفات، حسبما قال مسؤولان رفيعان في الإدارة الأمريكية للصحفيين في اتصال يلقي الضوء على الاجتماع.

وتشمل الملفات أيضا سبل ضمان استقرار إنتاج الطاقة حول العالم وطرق دعم الشعب الأفغاني، وفقا للمسؤولين.

وحول أفغانستان، من المقرر أن يتحدث الزعيمان عن سبل تقديم الدعم الإنساني وجهود دعم الاقتصاد على الأرض، وفقا لأحد المسؤولين.

سيجتمع أمير قطر، الذي يُعتبر أول زعيم خليجي يزور واشنطن منذ تنصيب بايدن، مع وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الأمن الوطني إليخاندرو مايوركاس، وأعضاء من الكونغرس، في حين سيحضر وزير الخارجية، أنتوني بلينكن لقاءه مع الرئيس الأمريكي.