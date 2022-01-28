"مدربون على اقتحام المدن وحرب الجبال".. ما هي ألوية العمالقة في اليمن

نشر الجمعة ، 28 يناير / كانون الثاني 2022

رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

لحظة استهداف مقاتلة F16 منصة إطلاق صواريخ في اليمن بعد اعتراض صاروخين في الإمارات

كاميرا CNN تقف على خط المواجهة بساحة المعركة في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز اسم ألوية العمالقة في اليمن التي تقاتل جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة بعد تحقيق انتصارات واسعة في عدد من المناطق المهمة والاستراتيجية.

ونقدم لكم نبذة سريعة عن هذه الأولية وفقا لآخر تقرير نشرته على موقعها الرسمي بـ2018:

- انبثقت ألوية العمالقة من المقاومة الجنوبية التي كانت تقاتل مليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية بدعم القوات المسلحة الإماراتية المقاتلة ضمن قوات تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العرية السعودية في اليمن.

- أسسها القائد العام لجبهة الساحل الغربي ابوزرعة المحرمي بعد النجاح الذي حققته في عملية الرمح الذهبي وتحرير مدينة وميناء المخا حيث بدأ بتأسيس اربعة ألوية حتى وصل عدد ألوية العمالقة الى 12 لواء.

- يعتبر مقاتلوها من أشد المقاتلين حنكة ويتمتعون بمهارة قتالية فائقة فهم مدربون على اقتحام المدن والمزارع وكذلك حرب الجبال والشوارع بكفاءة وقدرة عالية

- تضم نحو 30 ألف مقاتل منهم 7 آلاف من المقاومة التهامية، بحسب أرقام (2018).