خارجية إيران تعلق على استهداف مطار بغداد بصواريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على استهداف مطار العاصمة العراقية، بغداد، مؤكدا إدانة بلاده لهذه "الأعمال المشبوهة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد معتبرا أن هذا العمل "يأتي في مسار زعزعة امن واستقرار العراق"، مضيفا أن "مثل هذه الاعمال المشبوهة من شانها ان تؤدي الى زعزعة الامن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري الفتنة وتؤثر على خدمات الحكومة للمواطنين".

وأضاف: "الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت على الدوام ارساء وصون الامن في العراق وتقدمه وتطوره ونشر الامن الشامل فيه ووحدة اراضيه وتدعم اجراءات الحكومة العراقية لإرساء الامن والاستقرار في البلاد".

يذكر أن سلطة الطيران المدني العراقية أصدرت بيانا بشأن استهداف مطار بغداد الدولي، وقالت إن "ما حدث فجر اليوم من استهداف لمطار بغداد، على الرغم من كونه ليس الأول، فقد سبق ذلك استهدافات آخري، إلا أنه هذه المرة أدى إلى أضرار كبيرة في أحد مدارج المطار وطائرتين مدنيتين في المنطقة الجنوبية للمطار"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت: "هذا ما يمثل خرقا كبيرا للسيادة وتعريضا لأمن المواطنين للخطر ومزيدا من الشكوك بعدم تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، وهذا ما سيعقد موقف العراق أمامهم ويتسبب بمزيد من العقوبات والقيود والخسائر المعنوية والمادية".