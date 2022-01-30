بالصور.. رئيس إسرائيل يصل الإمارات بـ"زيارة تاريخية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الأحد، وذلك بزيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف كوفيد-19.

نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان @ABZayed 🇮🇱🤝🇦🇪 https://t.co/o4fmZzezlw

ونشر الرئيس الإسرائيلي صورا من مراسم استقباله في أبوظبي على صفحته المعرفة بتويتر، قائلا بتعليق: "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان"، مضيفا أن مصدر الصور Amos Ben-Gershom/ GPO

وصل قبل قليل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وعقيلته الى #ابوظبي في اول @Isaac_Herzog زيارة رسمية الى الإمارات حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد محطة أخرى من تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات 🇮🇱🇦🇪 واعرب هرتسوغ عن غبطته بالاسقبال الحميم 📸عاموس بن غرشوم https://t.co/qIwJAAFfMu

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الإسرائيلي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، ذاكرة أنه "جرت للرئيس الضيف لدى وصوله قصر الوطن مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب الشيخ محمد بن زايد الرئيس هرتسوغ إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته".

وكان السفير الإماراتي بإسرائيل، محمد آل خاجة، قد نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".

وتابع: "نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب".