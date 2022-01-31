بتلاوة الفاتحة.. سفير اليابان في السعودية يؤكد اطلاعه على القرآن

نشر الاثنين ، 31 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاجأ السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، مقدم برنامج "يا هلا" بتلاوته لسورة الفاتحة مشيرا إلى أنه اطلع على القرآن الكريم بعد تعلمه اللغة العربية.

وقال إيواي خلال استضافته في البرنامج باللغة العربية: "بعد دراستي للغة العربية، خلال هذه المدة الطويلة، دراسة لمدة سنتين وثم العمل في العالم العربي، فكرت أو حاولت قراءة القرآن الكريم، لأن الدين الإسلامي أساس مهم جدا في حياة الناس بهذا العالم".

وتابع سفير اليابان لدى السعودية قائلا: "لقد حفظت من القرأن صورة الفاتحة"، قبل أن يتلو آيات سورة الفاتحة باللغة العربية.

ورأى إيواي أن لغة القرآن فيها "ميزة خاصة" وقال إنه يتصور أن قراءته للقرآن الكريم ستعلمه اللغة العربية أكثر