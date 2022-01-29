الخطوط الكويتية تعلن تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا

نشر السبت ، 29 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الجمعة، تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا، وذلك بعد استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية، عبر حسابها على تويتر: "تود الخطوط الجوية الكويتية التنويه بأنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتا، بناء علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".

وأضافت: "سيتم اطلاعكم على آخر المستجدات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في هذا الشأن شاكرين لكم تفهمكم و تعاونكم" .

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد في بيان، في وقت سابق الجمعة، أن استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ "محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وقال: "تعرض مطار بغداد الدولي فجر اليوم إلى عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق، والتزاماته، وإمكاناته، وتعريض مصالحه للخطر".

وأضاف أن "استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ وإصابة طائرات مدنية، والإضرار بمدرج المطار يمثّل محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق التي جهدنا في استعادتها إقليميا ودوليا".

مؤكدا أن "القوى الأمنية العراقية سيكون لها رد حاسم على هذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيرا".

وأضاف: " أدعو الدول الصديقة للعراق إقليميا ودوليا إلى عدم وضع قيود للسفر أو النقل الجوي من وإلى العراق، بما يشكل إسهاما في ردع الإرهاب عن تحقيق غاياته".