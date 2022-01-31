محمد بن راشد يلتقي رئيس إسرائيل في "إكسبو دبي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وعقيلته في معرض "إكسبو دبي" الإثنين.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة للخارجية الإسرائيلية تغريدة جاء فيها: " الشيخ محمد بن راشد يستقبل بحضور حمدان بن محمد، رئيس إسرائيل في إكسبو 2020 دبي دار البحث حول سبل التعاون في التجارة والسياحة والابتكار والاستثمارات باعتبار أن مشاركة إسرائيل في هذا المعرض العالمي إلى جانب أكثر من 190 دولة، تفتح مجالات عدة للتعاون"، حسب تعبيرها.

الشيخ محمد بن راشد يستقبل بحضور حمدان بن محمد، رئيس إسرائيل في إكسبو 2020 #دبي. دار البحث حول سبل التعاون في التجارة والسياحة والابتكار والاستثمارات باعتبار أن مشاركة إسرائيل في هذا المعرض العالمي إلى جانب أكثر من 190 دولة، تفتح مجالات عدة للتعاون. https://t.co/LrNK91oaWF… https://t.co/c0dn48OZSM

وتضمنت التغريدة صورتين تظهران الشيخ محمد بن راشد وولي عهده برفقة الرئيس الإسرائيلي ووجته في "إكسبو".

وكان قد وصل هرتسوغ إلى أبوظبي، الأحد، والتقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.