السعودية ترد على تقرير مقتل أحد مواطنيها دهسا من قبل فيل بأوغندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا، الخميس، على الضجة التي أثارتها تقارير إعلامية عن مقتل مواطن سعودي دهسا في إحدى المحميات في أوغندا.

تناقلت بعض وسائل الاعلام خبر مقتل سائح سعودي في احد المحميات الطبيعية في اوغندا جراء دهس مجموعة من الفيلة له. وتود السفارة الاشارة الى عدم دقة الخبر الصحفي وان السائح المذكور ليس مواطنا سعوديا وفق تاكيد ادارة المحمية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة على صفحتها بتويتر، وقالت فيها: "تناقلت بعض وسائل الاعلام خبر مقتل سائح سعودي في أحد المحميات الطبيعية في اوغندا جراء دهس مجموعة من الفيلة له. وتود السفارة الاشارة الى عدم دقة الخبر الصحفي وان السائح المذكور ليس مواطنا سعوديا وفق تأكيد ادارة المحمية".

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية المحلية على لسان، ياسر الشليل، مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة بأوغندا قوله إن "الخبر المتناقل في الصحف والوكالات العالمية غير صحيح، فالضحية من الجنسية المصرية وليس سعودياً".

وأضاف: "في أوغندا تحديداً كل من يتحدث العربية يظنون أنه سعودي، وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا حذرت جميع المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي نظراً للأوضاع الصحية جراء ازدياد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19(كورونا)".