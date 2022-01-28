السودان: أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية "تنتهك السيادة"

نشر الجمعة ، 28 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت سلمى عبدالجبار المبارك عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان والناطقة الرسمية باسم المجلس، الخميس، أن وزير الخارجية أبلغ المجلس بأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية في الخرطوم "المخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد".

وصرحت المبارك بأن مجلس السيادة عقد برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اجتماعا تطرق فيه للأوضاع الراهنة في البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضافت أن المجلس استمع إلى إفادة من وزير الخارجية علي الصادق حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم "المخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد" .

واستمع المجتمعون أيضا إلى تقرير من اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة عمل فريق الخبراء المتعلق بالأوضاع في دارفور والترتيبات الكفيلة بمعالجتها.

وتابعت أن المجلس "استعرض استكمال تعيين الوزارات الشاغرة على أن يتم التعيين لها وفق المعايير المرتكزة على مبدأ الاستقلالية والمهنية والكفاءة وذلك في إطار استكمال حكومة تصريف الأعمال"، وتطرق المجلس إلى الأوضاع المعيشية والخدمية في كافة الولايات.