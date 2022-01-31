سوريا: التصدي لهجوم إسرائيلي على محيط دمشق ووقوع خسائر مادية

نشر الاثنين ، 31 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت سوريا التصدي لهجوم إسرائيلي بالصورايخ على محيط العاصمة، دمشق، فجر الإثنين، مؤكدة أنها نجحت بإسقاط عدد من الصواريخ.

وأكد مصدر عسكري سوري أن إسرائيل نفذت هجوما جويا برشقات من الصواريخ انطلاقا من منطقة تقع شرق العاصمة اللبنانية بيروت، حوالي الساعة 3:05 فجر الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأشار المصدر إلى أن الهجوم استهدف بعض النقاط في محيط دمشق وتصدت الدفاعات الجوية لمجموعة من تلك الصواريخ وأسقطتها.

وكشف المصدر عن وقوع بعض الخسائر المادية، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية.

وعادة ما تستهدف إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية في محيط دمشق في حين يضرب سلاح الجو الإسرائيلي مواقع للجيش السوري في أحيان أخرى.