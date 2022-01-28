تونس.. إحباط عملية إرهابية كانت ستنفذها فتاة قادمة من تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط "تنفيذ عملية إرهابية" كانت تعتزم فتاة تلقت تدريبا في سوريا تنفيذها مستهدفة مناطق سياحية في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأكدت الداخلية التونسية أنها ألقت المقبوض عليها في السجن بعد انتهاء التحقيقات معها وإحالتها للنيابة العامة في البلاد.

وقالت الداخلية التونسية في بيانها أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عاما تلقت تدريبات خارج تونس وحَرت لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف إخدى المناطق السياحية في البلاد، وقد تم إلقاء القبض عليها في المطار في تاريخ 10 يناير/كانون ثاني الجاري فور عودتها من تركيا.

واعترفت الفتاة أنها ذهبت إلى تركيا في صيف عام 2020 قبل أن تنتقل إلى سوريا عام 2021 وتنضم لإحدى الجماعات الإرهابية حيث دُربت على تنفيذ عملية انتجارية في تونس.

وأكدت الوزارة أن الفتاة كانت تتواصل مع شخص تونسي الجنسية كان من المفترض أن يزودها بالحزام الناسف فور وصولها إلى البلاد.

ولفتت الداخلية إلى أن الشخص التونسي الذي تواصلت معه "عنصر إرهابي" أودع في السجن مؤخرا بسبب تورطه " التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية كانت ستستهدف مسؤولين بارزين في الدولة خلال نهاية السنة المنقضية"، وفقا للوكالة.