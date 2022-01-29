دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي إن الملايين من الناس في عدد كبير من دول منطقة الشرق الأوسط يعيشون في بؤس داخل بلادهم، في معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي لبلاده في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن رجب طيب أردوغان، السبت، قوله إن أنقرة ستخفض معدلي الفائدة والتضخم خلال المرحلة القادمة، موضحًا: " وقال أردوغان: "سنخفض الفائدة، وسوف ينخفض التضخم أكثر".

تصريحات أردوغان جاءت على هامش كلمة ألقاها خلال افتتاحه مشاريع خدمية بولاية غيراسون شمالي البلاد.

واتهم أردوغان "قوى معادية لتركيا"، لم يحددها، باستهداف اقتصاد بلاده "بعد أن أدركت عجزها عن التحكم فيها كما تريد".

وقال أردوغان إن المنطقة تمر بفترة عصيبة خلال السنوات العشرين الأخيرة، مضيفا أن عددًا كبيرًا من دول المنطقة فشلت في اجتياز التحديات، ما اضطر ملايين الناس إلى العيش في بؤس داخل بلادهم أو في أماكن أخرى لجأوا إليها، على حد قوله.

وذكر أن "تركيا قامت بما يترتب عليها من مسؤوليات تجاه عدد من هؤلاء الناس في منطقتها".

وقال الرئيس التركي إن بلاده :دفعت ثمن هذه التحديات تارة من الناحية الأمنية وتارة أخرى من الناحية المالية".