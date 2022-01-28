الإمارات تدين "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مطار بغداد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت دولة الإمارات، الجمعة، إدانتها بشدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي، ونجمت عنه خسائر مادية، ووصفت الهجوم بـ"الإرهابي الجبان".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعربت الوزارة عن "تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب"، مؤكدة "حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه".

يذكر أن سلطة الطيران المدني العراقية أصدرت بيانا بشأن استهداف مطار بغداد الدولي، وقالت إن "ما حدث فجر اليوم من استهداف لمطار بغداد، على الرغم من كونه ليس الأول، فقد سبق ذلك استهدافات آخري، إلا أنه هذه المرة أدى إلى أضرار كبيرة في أحد مدارج المطار وطائرتين مدنيتين في المنطقة الجنوبية للمطار"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت: "هذا ما يمثل خرقا كبيرا للسيادة وتعريضا لأمن المواطنين للخطر ومزيدا من الشكوك بعدم تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، وهذا ما سيعقد موقف العراق أمامهم ويتسبب بمزيد من العقوبات والقيود والخسائر المعنوية والمادية".