الإمارات تعلن موعد "الزيارة التاريخية" للرئيس الإسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، السبت، أن دولة الإمارات تستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد المقبل، في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف كوفيد ١٩.

وأضاف السفير الإماراتي عبر حسابه على تويتر: "سيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".

وتابع: "نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب".

يذكر أن السفارة الإماراتية في إسرائيل قالت، عبر حسابها على تويتر، الأربعاء: "يسعدنا الترحيب بالزيارة الرسمية التاريخية المرتقبة لفخامة الرئيس الإسرائيلي إلى دولة الامارات".

وأضافت: "تعد هذه الزيارة محطة رئيسية مهمة منذ التوقيع على الاتفاقية الإبراهيمية وستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والترابط بين الشعبين".

وقالت القنصلية الإسرائيلية في دبي، عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء: "رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في الأسبوع المقبل".

وأشارت القنصلية الإسرائيلية إلى أنها أول زيارة رسمية لهرتسوغ، وأيضًا "أول زيارة رسمية لرئيس دولة إسرائيل إلى دولة التسامح الإمارات".

ومنذ تطبيع العلاقات في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، تبادل مسؤولو البلدان الزيارات وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية.