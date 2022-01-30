ما الدول الأعلى في تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية في 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بالنظر إلى جميع المساعدات العسكرية الأجنبية التي قدمتها الولايات المتحدة في عام 2020، التي حازت مصر المرتبة الثالثة لها كأكثر الدول تلقيًا للمساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، فإن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة للقاهرة، إثر عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وحسب آخر معلومات متاحة في قاعدة البيانات الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، كانت إسرائيل الدولة الأولى في تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية، بقيمة تخطت الـ 3 مليار دولار أمريكي. وتلتها أفغانستان بقيمة مساعدات وصلت لـ 2.7 مليار دولار أمريكي.

واحتلت العراق المرتبة الرابعة بعد مصر بقيمة المساعدات العسكرية التي وصلت 548 مليون دولار، تلتها الأردن في المرتبة الخامسة بقيمة 503,9 ملايين دولار. وفي المرتبة السادسة احتلتها أوكرانيا بقيمة 284 مليون دولار لعام 2020. وفي الأحداث الأخيرة، خصصت الولايات المتحدة 200 مليون دولار لأمن أوكرانيا بأواخر عام 2021، وسط التوتر المتزايد بين أوكرانيا وروسيا الذي يخشى العديد من أن تتحول إلى حرب.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه الدول الأعلى في تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية في عام 2020، حسب آخر معلومات متاحة في قاعدة البيانات الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.