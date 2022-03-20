خط زمني لأحد أطول النزاعات في القارة الأفريقية.. الصحراء الغربية

يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو على الصحراء الغربية بعد أن تخلت إسبانيا عن الحكم في عام 1976. وسحبت موريتانيا مطالبتها بالسيطرة في عام 1979. بعد التفاوض على هدنة في عام 1991، تصف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الصحراء الغربية بأنها "إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي". وتسعى الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية في الصحراء الغربية منذ انسحاب إسبانيا عام 1976 وما تلاه من قتال بين المغرب التي "أعادت دمج" الإقليم" وجبهة البوليساريو بدعم من الجزائر.