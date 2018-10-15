صيادو السمك في غزة يعانون بعد قرار إسرائيلي بتقليص المساحة

لم تكن مشكلة تقليص المساحات على صيادي قطاع غزة وليدة هذه اللحظة، فخلال السنوات الماضية شرعت القوات الإسرائيلية بتضييق الخناق عليهم من خلال تقليص مساحات الصيد، بالرغم من توسيعها النطاق إلى 9 أميال خلال أبريل/ نيسان الماضي، إلا إنها قررت قبل أيام تقليصها مجدداً إلى لـ6 أميال بحرية بسبب الأحداث الأخيرة على حدود القطاع، وبحسب الصيادين فإن هذه المساحة المفروضة عليهم لا تفي بتأمين لقمة العيش في ظل الظروف الصعبة، فضلا عن أن القرار سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر والبطالة بين الصيادين.

نشر الاثنين ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2018