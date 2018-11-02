مشاكل حلب التعليمية.. دمار المدارس ونقص المستلزمات

تواجه العملية التعليمية في المناطق المحررة في ريف حلب الشمالي العديد من العوائق والصعوبات، جراء الدمار الذي لحق بالكثير من المدارس، إضافة إلى تهالك الغرف الصفية والمرافق المدرسية، إذ يعاني الطلاب في المرحلة الأساسية الأولى نقصا يصل إلى 60% من الكتب المدرسية، الأمر الذي اضطر المجمع التربوي في ريف المحافظة إلى الاعتماد على الكتب القديمة رغم وجود صفحات ناقصة وتالفة، ويطالب المجمع التربوي في ريف حلب الجهات المعنية بالعملية التربوية بالعمل سريعا على تأمين الكتب للطلبة.

نشر الجمعة ، 02 نوفمبر / تشرين الثاني 2018