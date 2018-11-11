معاناة عائلة سورية نازحة من ذوي الإعاقة الجسدية في حلب

بعد رحلة نزوح شاقة تمكنت عائلة مكونة من 15 شخصا بينهم 6 من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابين بأمراض مختلفة من الوصول إلى مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي قادمة من دير الزور هربا من الغارات الجوية والقصف العشوائي خلال الحرب الدائرة بين أطراف متعددة، لكن ذلك لم يخفف من معاناة أفرادها، إذ تعيش العائلة منذ ما يزيد عن سنة داخل طابق أرضي لا يرى ضوء الشمس ولا الهواء النقي داخله، ويناشد أفراد العائلة الجهات المعنية والمنظمات الإغاثية بالالتفات إلى أوضاعهم الإنسانية المزرية، في ظل وجود مرضى.

نشر ، 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2018