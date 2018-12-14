اشتباكات في رام الله بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين

كان فريق شبكة CNN حاضرا عند نقطة تفتيش شرق رام الله، الجمعة، والتي كانت موقعاً لمواجهات خطيرة مع جنود إسرائيلين في وقت سابق. وشوهد عشرات المتظاهرين الفلسطينيين وهم يقومون برشق الحجارة ويحرقون إطارات السيارات، بينما يطلق الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز المسيل للدموع. وفي أماكن أخرى، شاهدت شبكة CNN دليلاً على التواجد العسكري الإسرائيلي المتزايد في الضفة الغربية مع وجود المزيد من نقاط التفتيش الجارية إعدادها، وتعطل حركة المرور في عدد من الطرق حول رام الله.

نشر الجمعة ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2018