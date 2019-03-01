إقامة أول قداس في أقدم كنائس الموصل المدمرة بعد هزيمة داعش

أقيم في كنيسة مارتوما في المدينة القديمة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل قداس "السلام"، بتنظيم من جمعية الأمل العراقية وبدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومشروع مد الجسور بين مجتمعات نينوى، ويعتبر هذا القداس الأول من نوعه، حيث أقيم في أقدم كنائس الموصل التي تضررت وأصابها الدمار نتيجة العمليات العسكرية لتحرير المدينة من تنظيم "داعش". وطالب عدد من المشاركين والناشطين المدنيين ورجال دين بالإسراع في إعادة إعمار الموصل وسهل نينوى وإعادة الاستقرار إليها بشكل كامل.

نشر الجمعة ، 01 مارس / آذار 2019