تواصل الاحتجاجات بالجزائر ضد بوتفليقة وتمديد الولاية الرابعة

خرج آلاف الجزائريين في احتجاجات عبر شوارع أغلب المدن الجزائرية، الجمعة، رغم تراجع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، مؤكدين رفضهم تمديد ولايته الرابعة، حتى تنفيذ القرارات التي أعلنها، ومن بينها تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل إلى أجل غير مسمى. وكان بوتفليقة أعلن في 11 مارس/ آذار عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لتعديل الدستور وتحديد موعد الانتخابات، وإجراء تغييرات في تشكيل الحكومة.

نشر الجمعة ، 22 مارس / آذار 2019