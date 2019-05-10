أيقونة الحرب الباردة.. إليكم أبرز قدرات قاذفة B-52 الأمريكية

وصلت وحدة من قاذفات B-52 الأمريكية، الجمعة، إلى قاعدة العديد في قطر، بالتزامن مع إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط، فيما وصفه المسؤولون الأمريكيون بـ"رسالة" إلى إيران، لردعها عن القيام بأي اعتداء على المصالح الأمريكية في المنطقة بعدما رصدت تقارير استخباراتية تهديدات إيرانية للمصالح الأمريكية. وفي هذا الفيديو، نستعرض قدرات قاذفة B-52، التي تُلقب بـ"أيقونة الحرب الباردة"، التي صُممت في المقام الأول للخدمة كقاذفات نووية.

نشر الجمعة ، 10 مايو / أيار 2019