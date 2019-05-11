بدعم من جامعة بنسلفانيا.. مرحلة إعمار الكنائس تبدأ في الموصل

بمنحة أمريكية من جامعة بنسلفانيا قسم التراث والحضارة، بدأت مرحلة إعادة إعمار المواقع الأثرية وكنائس الموصل خاصة في المنطقة القديمة لمدينة الموصل، وذلك بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة الموصل وديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائيين، حيث خصصت كبداية لإعمار كنيستين هما، كاتدرائية مال أفران بمساحة 5000 متر مربع تقريباً والتي تم تدميرها بالكامل من قبل مسلحي داعش، إضافة إلى دير مار كولكيس شمال المدينة والذي بني في القرن 10-11 الميلادي .

نشر ، 11 مايو / أيار 2019